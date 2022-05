Vereador Thiago Vedana solicita vacinação de crianças nas escolas e CEINF´s

O vereador Thiago Vedana quer garantir que as aulas presenciais das escolas municipais e centros de educação infantil sejam cada vez mais seguras. Para isso, ele solicitou à Prefeitura para que seja realizada a vacinação de crianças que fazem parte do calendário vacinal da gripe 2022.

O pedido foi formalizado por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 12 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O parlamentar justificou o pedido argumentando que “dando continuidade nas ações para um retorno seguro às aulas, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, tem realizado a campanha de imunização de crianças de 5 a 11 anos em escolas da Rede Municipal de Ensino. Desta maneira, tendo em vista o grande sucesso que está sendo a vacinação contra Covid-19 de crianças nas escolas do município, solicitamos que o mesmo seja feito na campanha de vacinação da gripe 2022 nas escolas e CEINF’S do município”.

Thiago acredita que “com isto, o objetivo é garantir a imunização de todas as crianças que atendem a faixa etária do calendário vacinal, visando reforçar a importância da imunização infantil e os cuidados necessários para que as aulas presenciais ocorram de maneira segura, além disso, possibilitará aos pais maior agilidade, já que muitos trabalham no horário de funcionamento dos postos de saúde. Desta forma, ciente da preocupação da Secretária Municipal de Saúde e da Secretária Municipal de Educação com o bem estar da comunidade escolar, este Parlamentar espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”.

O pedido foi encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e aos secretários Dr. Patrick Derzi (Saúde) e Mirta Eloiza Landolfi Salinas (Educação, Esporte, Cultura e Lazer).