Vereador Thiago Vedana pede melhorias para rua do bairro Nova Ponta Porã

O vereador Thiago Vedana apresentou na sessão ordinária de 19 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura de Ponta Porã, a realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento com compactação na rua Carvalho, no bairro Jardim Nova Ponta Porã.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

No documento o parlamentar explica que “esta região precisa muito de tal melhoria, tendo em vista que os moradores sofrem com a falta de uma pavimentação asfáltica necessária. A via encontra-se em péssimo estado de conservação, até mesmo intransitável em alguns pontos, o que causa transtornos a todos os moradores daquela região. O serviço de patrolamento e cascalhamento irá ajudar no tráfego dos pedestres e automóveis, que muitas vezes têm dificuldades de acesso às próprias casas”, argumentou.

Ele acrescentou que “no período de seca a poeira é uma reclamação comum dos moradores daquela região e em dias de chuva é quase impossível transitar por aquela via. Desta forma, ciente da preocupação da Secretária Municipal de Obras e Urbanismo com o bem estar da população, este Parlamentar espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”.