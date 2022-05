Vereador Raphael Modesto quer volta das cirurgias eletivas no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto

Na sessão ordinária desta terça-feira, 17 de maio, o vereador Raphael Modesto solicitou ao prefeito Hélio Peluffo Filho, e ao Secretário Municipal de Saúde, Dr. Patrick Derzi, solicitando a volta das cirurgias eletivas no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto.

Conforme o vereador Raphael Modesto, “a presente indicação se faz necessária para dar continuidade nas cirurgias eletivas em nosso município, tendo em vista a enorme fila pacientes que seguem aguardando. Sabemos que a realização dessas cirurgias promoverá mais qualidade de vida para todos os usuários e pacientes que dependem do Hospital Regional de Ponta Porã”.

Asfalto

O vereador Raphael Modesto encaminhou a segunda indicação ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, solicitando a drenagem e pavimentação asfáltica na rua Diamantina entre a rua Corinto e Honorópolis, no Jardim Panambi.

Vereador Raphael Modesto explicou que, “pedimos essa indicação para melhorar a acessibilidade daquele bairro, tendo em vista que quando chove a Rua Diamantina fica alagada e interditada. Outro ponto a ser ressaltado é que as enxurradas invadem as casas dos moradores causando prejuízos e transtornos para as famílias do Jardim Panambi”.