Vereador Pastor Mauro Ortiz solicita ponto de ônibus coberto no Residencial II

Na sessão ordinária desta terça-feira, 10 de maio, o vereador Pastor Mauro Ortiz solicitou ao prefeito Hélio Peluffo Filho, e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, os serviços de patrolamento e cascalhamento na Rua Jabuticabeira altos do número 460, no bairro Residencial Ponta Porã II.

Conforme a justificativa do vereador, “é muito importante realizar esses serviços para que os moradores consigam transitar com comodidade e segurança, tendo em vista que atualmente a referida rua encontra-se com buracos”.

Ponto de ônibus

O vereador Pastor Mauro Ortiz também solicitou ao prefeito Hélio Peluffo Filho, e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, um ponto de ônibus coberto na Rua Vital Brasil, no bairro Residencial Ponta Porã II.

De acordo com o Pastor, “é extremamente necessário a construção de um ponto de ônibus coberto para oferecer a população um lugar mais confortável, onde ficarão protegidos do sol e da chuva enquanto aguardam o transporte coletivo”.