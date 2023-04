Vereador Marquinhos sugere melhorias para Jardim Ivone e Jardim Coimbra

O vereador Marquinhos Benites apresentou na sessão ordinária de 4 de abril, na Câmara municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura o patrolamento e cascalhamento de todas as ruas sem asfalto do Jardim Ivone.

Benites justificou o pedindo ao expor que as ruas do bairro se encontram completamente esburacadas e erodidas devindo às fortes chuvas de fevereiro e que o bom transitar de pedestres e veículos está comprometido.

Jardim Coimbra

O vereador Marquinhos também apresentou indicação em que sugere que seja feito um estudo técnico de viabilidade para a construção de uma praça com playground no Jardim Coimbra.

O parlamentar explicou que esta indicação se faz necessária, pois ao construir um parque infantil no mencionado local as crianças que ali residem poderão ter mais uma opção de lazer, fato este, que proporcionará aos moradores atividades de lazer e passeios com a família. Vale ressaltar, que as crianças precisam ter seus momentos de diversão e para que isto seja possível é necessária a construção de um playground adequado, bem estruturado para oferecer maior segurança às pessoas que venham frequentar aquele lugar.

As indicações contendo os pedidos foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.