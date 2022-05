Vereador Marquinhos quer sala especial para fisioterapia pediátrica no João Kayatt

O vereador Marquinhos apresentou na sessão ordinária de 12 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura de Ponta Porã a instalação de uma sala especializada para fisioterapia pediátrica, no Centro Regional de Especialidades Dr João Kayatt.

Segundo ele, “esta é uma solicitação feita pelos usuários do local, tendo em vista que o centro de especialidades necessita urgentemente da criação de uma sala, exclusivamente para atendimentos fisioterapêuticos pediátricos no local, pois não possui um espaço adequado para o serviço. Ressalto também a importância da instalação da sala, pois assim as crianças terão um ambiente especializado para o atendimento, dando mais qualidade de vida. Desta forma, ciente da preocupação da Secretaria Municipal de Saúde com o bem estar de toda a população, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”, argumentou marquinhos, justificando o pedido encaminhado ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi.

Residencial Ponta Porã I

O vereador Marquinhos apresentou também, indicação solicitando ao Prefeito Hélio Peluffo e ao secretário Municipal de Obras, André Manosso, a obra de pavimentação asfáltica na rua Amoreira no bairro Residencial Ponta Porã I.

Marquinhos afirma que “o atendimento desta solicitação é necessário tendo em vista que a rua supracitada não possui o serviço de pavimentação asfáltica em toda sua extensão, sendo, portanto, um sonho antigo dos moradores que ali residem”.