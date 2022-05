Vereador Marquinhos pede reparo em represa do Assentamento Itamarati II

Preocupado com a segurança dos moradores do Assentamento Itamarati II, o vereador Marquinhos apresentou na sessão ordinária de 26 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita ao Deputado Estadual Paulo Correa, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para que interceda junto à Secretaria Estadual de Agricultura, visando a realização dos serviços de reparo na Represa Lagoa Comunidade Sete de Setembro, no Assentamento Itamarati II.

Segundo Marquinhos, “esta é uma indicação necessária e de extrema importância para os assentados que residem naquela região, pois a lagoa mencionada está desmoronando, podendo causar impacto ambiental e possíveis prejuízos econômicos com o seu rompimento, bem como colocando em risco à vida de pessoas que transitam naquele local. Ressalto ainda que a represa mencionada serve de abastecimento para a agricultura familiar do Assentamento Itamarati, bem como, possui uma estrada em sua extensão que serve de linha para o transporte público, portanto, um possível desmoronamento pode ocasionar diversos danos à sociedade, tendo em vista o alto fluxo de veículos naquela localidade”.

Ele finalizou o documento afirmando que “por fim, solicito ao Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Deputado Estadual Paulo Corrêa, que interceda junto à Secretaria Estadual de Agricultura, de modo que este problema seja sanado, garantindo aos moradores do Assentamento Itamarati, uma grande melhoria para aquela localidade”.