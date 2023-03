Vereador Marquinhos pede asfalto para o Boa Vista e Jardim Ivone

O Vereador Marquinhos Benites apresentou na sessão ordinária de 14 de março, na Câmara municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura a pavimentação asfáltica na rua dos Cientistas, no Jardim Ivone.

“A falta de asfalto na área citada causa, em dias de chuva, sérias dificuldades de tráfego, dificultando o acesso da população. Nos demais dias afeta também a saúde da população que mora na região, causando-lhes sérios transtornos respiratórios, como asma, bronquite e outras doenças causadas pelo excesso de poeira. Diante do exposto, este Vereador solicita, que a prestação deste serviço seja o mais breve possível”, argumentou Marquinhos, justificando o pedido.

Boa Vista

O Vereador Marquinhos também apresentou indicação solicitando a realização do serviço de pavimentação asfáltica nas ruas não pavimentadas do Jardim Boa Vista, de acordo com ele a pavimentação é necessária, tendo em vista que o bairro supracitado não possui o serviço de pavimentação asfáltica em algumas ruas, sendo, portanto, um sonho antigo dos moradores que ali residem. Ressalta ainda que os moradores sofrem constantemente com a lama no período de chuvas, o que prejudica o deslocamento de veículos e pedestres e na época de estiagem a superfície cria uma camada de pó gerando muita poeira e causando problemas de saúde, principalmente do sistema respiratório.

As indicações contendo os pedidos foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.