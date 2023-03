Vereador Kleber Ortiz pede melhorias para Sanga Puitã e Residencial

O vereador Kleber Ortiz fez uso da plenária da Câmara de Vereadores de Ponta Porã, na 5° sessão ordinária do ano, para fazer importantes indicações ao Executivo Municipal em favor do povo fronteiriço.

Kleber Ortiz pediu ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso que seja feita uma operação tapa buracos na rua Figueira, bairro Residencial Ponta Porã.

Ele justificou o pedido ao anexar imagens de enormes buracos ocasionados pelas chuvas dos últimos dias e explicou que a situação diminui a segurança do trânsito, e pode ocasionar danos a veículos e acidentes.

Sanga

O vereador Kleber Ortiz incluiu ainda, o distrito de Sanga Puitã nas suas solicitações, ele pede que seja viabilizado com a máxima urgência o patrolamento e cascalhamento com compactação do distrito.

“O patrolamento e cascalhamento com compactação é necessário, pois a partir do relato dos moradores há diversos buracos na via e ocorre o aparecimento de valas na localidade ocasionando problemas com o tráfego de carros e motos. Desta forma, o atendimento desta indicação irá melhorar grandemente a infraestrutura do local, acarretando qualidade no trânsito e na vida aos moradores,” argumentou o vereador.