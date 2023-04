Vereador Kleber Ortiz pede melhorias nos bairros Aeroporto e Salgado Filho

O vereador Kleber Ortiz, por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 18 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, solicitou à Prefeitura a realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento com compactação na Rua Catanduva, na altura do número 175, localizada no bairro Ministro salgado Filho.

De acordo com ele, “o atendimento desta indicação se faz necessário, pois a partir do relato de moradores a via encontra-se em estado de difícil acesso, principalmente em períodos chuvosos. O atendimento desta indicação trará uma grande melhoria ao tráfego de veículos e de pedestres na via”, declarou.

Aeroporto

O vereador Kleber Ortiz também solicitou, por meio de indicação, na sessão ordinária de 18 de abril, a realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento com compactação na Rua Aeroporto Eduardo Gomes nº 52, no bairro Jardim Aeroporto.

Segundo o parlamentar, “o atendimento desta indicação se faz necessário, pois a partir do relato de moradores a via encontra-se em estado de difícil acesso, principalmente em períodos chuvosos”, ele acredita que “o atendimento desta indicação trará uma grande melhoria ao tráfego de veículos e de pedestres na via”, declarou Kleber Ortiz.

As indicações contendo os pedidos do parlamentar foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campo e ao secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.