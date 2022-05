Vereador Kleber Ortiz pede asfalto para ruas de Sanga Puitã e bairro Nova Ponta Porã

O vereador Kleber Ortiz apresentou na sessão ordinária de 12 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, solicitando á Prefeitura a construção de asfalto em dois locais de grande movimentação no município.

Na primeira indicação o parlamentar solicita pavimentação asfáltica na rua Urbano Dorneles, no distrito de Sanga Puitã. “A indicação se faz necessária, pois a via encontra-se sem asfaltamento e isso prejudica a circulação dos moradores do local, principalmente em período chuvoso em que há muita lama na localidade. A pavimentação asfáltica daquela via irá melhorar o trânsito no local e qualidade de vida dos residentes”, argumenta o parlamentar.

Nova Ponta Porã

Kleber Ortiz também solicitou por meio de indicação, a pavimentação asfáltica na rua Atílio Trindade, no bairro Nova Ponta Porã.

Segundo ele, “o atendimento do pedido é necessário “pois com a pavimentação asfáltica a circulação de automóveis e de pedestres irá melhorar significativamente, principalmente em períodos chuvosos. A manutenção dessa via melhorará a qualidade de vida da população e a infraestrutura da cidade”