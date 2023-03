Vereador Juscelino solicita unidade do Cras no bairro Guaicurus

Durante a 5ª Sessão Ordinária da Câmara de Dourados, nesta segunda-feira (06), o vereador Juscelino Cabral (PSDB) fez indicações ao Executivo municipal, entre elas uma solicitando a construção ou destinação de um prédio do município para que funcione um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social no bairro Jardim Guaicurus.

De acordo com os moradores, há necessidade de construção de um CRAS no bairro, pois quando necessitam de serviços têm que se deslocar mais de 10 km para receber atendimento, no CRAS do bairro Jardim Água Bom, “expondo-se a riscos de acidentes, gerando custos para o transporte e concentrando um excessivo número de usuários na unidade disponível atualmente”.

“Com a criação desta unidade, diversos projetos serão desenvolvidos para garantir maior atenção e melhor atendimento aos moradores do bairro Guaicurus”, defendeu Juscelino.

O vereador também solicitou um bicicletário na URMI – Unidade Reguladora de Medicamentos e Insumos, localizada na Rua Docelina Mattos Freitas, no bairro Izidro Pedroso, para atender aos moradores e profissionais que trabalham na entidade.

“O grande número de pessoas que utilizam bicicletas como meio de transporte é muito grande, e muitas vezes ficam expostos a riscos de furtos e um bicicletário será muito importante para a segurança desses”, disse o vereador.

Na mesma sessão, o vereador solicitou a realização de estudos para regular a utilização dos terrenos baldios públicos como estacionamento para veículos médios e pesados que atuam como autônomos no ramo de frete e transporte de cargas e pessoas no perímetro urbano de Dourados.