Vereador Juscelino Cabral tem solicitação atendida com rapidez pela Sensur

Em 07 de março, por meio de indicação endereçada à Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), o vereador Juscelino Cabral (PSDB) havia solicitado com urgência a limpeza e roçada em frente ao Detran, em Dourados.

À época, o vereador discorreu sobre um buraco enorme que estava completamente tomado pelo matagal e alertou que a cada chuva forte os alagamentos eram constantes, trazendo riscos de acidentes e transtornos para os moradores, bem como para os transeuntes que se deslocam até aquele departamento de trânsito. “A situação é crítica”, afirmou Juscelino.

Passado um mês, nesta quarta-feira, 13 de abril, a Semsur procedeu com o reparo solicitado pelo vereador. “Foi uma reivindicação coletiva, desse parlamentar juntamente com os servidores do Detran e dos moradores daquela região da cidade”, disse Juscelino, que é o primeiro-secretário da Mesa Diretora da Câmara de Dourados.

Juscelino reiterou que a prioridade do seu trabalho é a busca por melhoria da infraestrutura urbana nos bairros a fim de atender toda população. “Sempre lutarei para isso, e o povo douradense pode contar comigo”, finalizou.