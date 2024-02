Vereador José Menino Júnior pede reforma do Núcleo Regional de Medicina Legal

O Vereador José Menino Júnior acionou a Prefeitura de Ponta Porã, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para solicitar a reforma do Núcleo Regional de Medicina Legal de Ponta Porã, situado a rua Jorge Roberto Salomão nº. 1.534, Jardim Ipanema.

A solicitação foi formalizada por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 15 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos, ao Deputado Estadual Renato Câmara e ao arquiteto Hélio Peluffo Filho, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

O parlamentar justificou o pedido afirmando que “a presente Indicação se faz necessária tendo em vista que parte do forro da área externa foi levada pelo vento, a pintura é bem antiga e está toda danificada, a reforma será de grande melhoria nas condições de trabalho aos que prestam serviços aquele local. Deste modo, trará a sensação de segurança e evitará a ocorrência de acidentes. Solicitamos, pois, tais providências o mais rápido possível”.

Área de lazer do Ipê II

O Vereador José Menino Júnior também apresentou indicação, solicitando que seja feita limpeza geral e nivelamento da área de lazer do bairro Ipê II, na rua Alcides Loureiro, para construção de uma área de vôlei no local.

A indicação foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Messias Manosso.

Segundo ele, “a presente Indicação tem por objetivo proporcionar aos moradores daquela região mais qualidade de vida, pois a atividade física é de suma importância para um desenvolvimento mais saudável, tanto físico como psíquico. Desta forma, esperamos ser atendidos na solicitação ora apresentada”.