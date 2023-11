Vereador Jelson Bernabé quer melhorias para moradores do Kamel Saad e Salgado Filho

Os problemas enfrentados diariamente pelos moradores dos bairros Kamel Saad e Ministro Salgado Filho, sensibilizaram o Vereador Jelson Bernabé que, apresentou na sessão ordinária de 14 de novembro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, duas indicações solicitando à Prefeitura, providências para garantir melhorias.

Numa indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, o parlamentar reiterou pedido para que seja feita uma operação tapa buracos na Rua Homenélio, localizada no bairro Residencial Kamel Saad.

Na justificativa do pedido, o parlamentar argumenta que voltou a solicita os serviços pois “é de suma importância a manutenção daquela via, pois a mesma se encontra completamente esburacada, situação que gera transtornos e prejuízos para os moradores que a utilizam.

O pedido tinha sido feito anteriormente por meio da Indicação Nº391/2023. “Considero de extrema urgência a realização destes serviços. Por isso, fico no aguardo do atendimento à presente indicação”, declarou.

Salgado Filho

O Vereador Jelson Bernabé também reiterou feito anteriormente por meio da Indicação nº450/2023, solicitando os serviços de patrolamento e cascalhamento, na rua São Cristóvão, bairro Salgado Filho.

De acordo com ele, “é fundamental que seja feita a manutenção daquela via que se encontra com muitos buracos, situação que gera inúmeros problemas aos moradores e usuários da mesma”.