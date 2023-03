Vereador Jelson Bernabé quer melhorias nos bairros Universitário e São Domingos

O vereador Jelson Bernabé apresentou duas indicações, na sessão ordinária de 7 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, solicitando serviços de reparos em ruas de dois populosos bairros da região sul da cidade.

Numa indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, o parlamentar solicitou a realização dos serviços de patrolamento e cascalhamento, na Rua João Trindade, no bairro Jardim Universitário.

São Domingos

Jelson Bernabé também solicitou, por meio de indicação, a realização dos serviços de tapa buracos, na rua Olinto Cardinal de Jesus, no bairro São Domingos.

De acordo com o parlamentar, “é de suma importância a manutenção daquelas vias, pois as mesmas encontram-se completamente esburacadas, situação que está gerando transtornos e prejuízos para os moradores que as utilizam”.