Vereador Jelson Bernabé pede tapa buracos no Bairro da Granja

Na sessão ordinária de 6 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, o Vereador Jelson Bernabé, apresentou uma indicação em que solicita à Prefeitura, a realização de uma operação tapa buracos na rua João Vicente Ferreira, no Bairro da Granja.

O parlamentar quer garantir melhores condições de tráfego para os cidadãos que circulam pela via, uma das mais movimentadas do bairro. “É de suma importância a manutenção daquela via, pois encontra-se completamente esburacada e está gerando transtornos e prejuízos para os moradores que a utilizam”, argumentou Jelson Bernabé.

A indicação contendo o pedido do parlamentar foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.