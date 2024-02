Vereador Ishy cobra investimentos em praças, parques e asfalto em Dourados

Entre os principais pontos abordados está a pavimentação do bairro Altos do Indaiá pelo 4º ano consecutivo

Com o intuito de garantir transparência e eficiência na gestão dos espaços públicos e infraestrutura urbana, o vereador Elias Ishy (PT) solicitou uma série de informações à Prefeitura de Dourados. O parlamentar requereu detalhes sobre os investimentos realizados e previstos nas praças e parques da cidade, bem como questionou sobre a pavimentação asfáltica em diversos bairros.

Entre os principais pontos abordados estão os questionamentos sobre o projeto “Agita Dourados”. Ishy solicitou um relatório completo sobre os investimentos destinados ao evento, incluindo o valor total investido e o calendário das próximas edições, com os respectivos locais de realização. Ele também requisitou informações sobre a quantidade de playgrounds instalados nos espaços públicos e os locais que serão beneficiados com esses equipamentos, visando garantir o lazer e a segurança das crianças.

Ishy questionou se há projetos em andamento para construção, reforma ou adequação de diversas praças e parques da cidade, incluindo o Parque dos Ipês, Bosque do Flor de Maio, Parque Arnulpho Fioravante, Parque Rego D’água, Parque Antenor Martins, Ceper BNH II Plano, Ceper BNH III Plano e Parque Victelio de Pellegrin. O objetivo é garantir que esses espaços estejam adequados e acessíveis à população.

Além disso, o vereador também solicitou informações específicas sobre a pavimentação asfáltica em diferentes áreas da cidade, como no bairro Altos do Indaiá, o prolongamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres, as Ruas Olívio Valdemar Becker e João Demama Filho no Parque Alvorada, e a retirada dos resíduos de asfalto despejados no calçamento da Rua Apolônia Melo, no Canaã, a operação tapa-buracos no residencial Parque Rincão 1 e um redutor de velocidade na Rua Projetada D – Estrela Porã, entre outras demandas.

Elias Ishy ressalta que essas informações são essenciais para embasar sua atuação parlamentar e contribuir com as ações desenvolvidas pelo Executivo Municipal em prol do bem-estar e qualidade de vida da população de Dourados. “Nossa cidade é muito carente de infraestrutura e nossa luta é incansável pela mudança. Esse é o 4º ano que cobramos o asfalto no Indaiá, por exemplo, além da cobrança por parques, praças e tapa-buracos constantemente nessa gestão”, finaliza.

Para mais informações, entre em contato com o gabinete do vereador. Todas as redes sociais estão disponíveis no link: https://linklist.bio/eliasishy.