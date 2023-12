Vereador Elias Ishy cobra prefeitura sobre projetos do “Minha Casa Minha Vida”

Ele ressaltou a urgência dessa ação para enfrentar o déficit habitacional, especialmente entre as famílias de baixa renda

No dia 1º de dezembro, o vereador Elias Ishy (PT) protocolou um requerimento à Mesa Diretora da Câmara Municipal, cobrando informações detalhadas à Prefeitura de Dourados, à Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e à Agência Municipal de Habitação e Interesse Social (Agehab) sobre os projetos cadastrados no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Em agosto, o vereador já havia apresentado uma indicação alertando para a importância de a gestão municipal adotar medidas efetivas para elaborar e apresentar o maior número possível de projetos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Ele ressaltou a urgência dessa ação para enfrentar o déficit habitacional, especialmente entre as famílias de baixa renda.

Em resposta à indicação, a gestão informou que foram cadastradas cinco áreas na modalidade MCMV, comportando a edificação de 568 unidades habitacionais. Segundo a administração municipal, a moradia é um fator de transformação social e pilar para garantir direitos fundamentais e oportunidades às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Diante desse documento, já em dezembro, o parlamentar apresentou uma série de questionamentos visando maior transparência e esclarecimentos à população. Ishy solicita informações detalhadas sobre a localização das áreas cadastradas, a distribuição do número de unidades habitacionais em cada projeto mencionado e sobre a existência de previsão para novos projetos no município, com detalhes sobre possíveis localizações e estágios de desenvolvimento, bem como sobre possíveis negociações de permuta ou aquisição de terrenos por parte da Agehab, com a inclusão de bairros sugeridos.

O parlamentar informou ainda que, extraoficialmente, há a informação de que o município teria cadastrado seis projetos no Minha Casa Minha Vida, sendo contemplado com o maior número de unidades habitacionais do Estado, de 240 unidades, além das indígenas. Ishy aguarda agora as respostas oficiais e detalhadas, visando manter a comunidade informada sobre os avanços e planos relativos aos investimentos do governo federal em Dourados.