Vereador Edinho Quintana quer informações sobre término das obras do Anal Viário

Preocupado com a demora na conclusão das obras de construção do trecho sul do Rodoanel de Ponta Porã, pois a situação gera transtornos para a população, o Vereador Edinho Quintana, apresentou na sessão ordinária de 28 de novembro, na Câmara Municipal, uma indicação, em que solicita informações sobre o término das obras.

O parlamentar explica que “por já se tratar do final do ano, populares querem respostas para saber o término das obras do trecho Sul do Rodoanel da cidade, pois o lento andamento das obras está atrapalhando muito no fluxo do trânsito urbano principalmente em horários de pico. Sem falar que o risco de acidentes aumenta com o deslocamento de caminhões e ônibus em perímetro urbano, que transitam muitas vezes pela Avenida principal da cidade, e acabam atrapalhando o trânsito de veículos leves e pedestres. Assim, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”, argumentou Edinho Quintana, justificando o pedido.

Bairro da Saudade

O Vereador Edinho Quintana também apresentou indicação solicitando que seja realizada a pavimentação asfáltica na rua Ezzat Georges, no bairro da Saudade.

“Considero de extrema necessidade que seja realizada a pavimentação asfáltica daquela via, que é a principal e uma das mais antigas vias do bairro da Saudade. Com a pavimentação asfáltica facilitará o deslocamento dos moradores do bairro para as principais vias de acesso ao centro da cidade, evitando os transtornos que atualmente são causados aos moradores devidos ao excesso de poeira na seca e na chuva muito barro. Assim, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”, afirmou.

As indicações do Vereador Edinho Quintana, lidas em Plenário na sessão ordinária de 28 de novembro, foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.