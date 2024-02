Vereador Edinho Quintana pede parque recreativo na Lagunita

O Vereador Edinho Quintana apresentou na sessão ordinária de 6 de fevereiro, na Câmara municipal de Ponta Porã, ima indicação em que solicita à Prefeitura, a implantação de um parquinho recreativo para as crianças na Lagunita, em frente do salão da Igreja da Comunidade Nossa Senhora de Fátima.

O parlamentar argumentou que “os parquinhos infantis são muito importantes para o desenvolvimento das crianças, pois mais do que passar o tempo se divertindo, o parquinho ajuda também na coordenação motora, na socialização da criança e na percepção do mundo que tem a sua volta. Desta forma o objetivo da indicação é fazer com que a criança tenha oportunidades de habitação, saúde, educação e também de lazer. Assim, espero o atendimento desta indicação o mais breve possível”.

A indicação do Vereador Edinho Quintana, contendo a solicitação, foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e aos secretários, Fabio Caffarena (Secretário Municipal de Governo e Comunicação) e André Messias Manosso (Secretário Municipal de Obras e Urbanismo).