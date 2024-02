Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa pede recapeamento no Marambaia e Bairro da Granja

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa quer que a Prefeitura de Ponta Porã faça o recapeamento do asfalto em toda Avenida Soares do Nascimento, no Jardim Marambaia. O Vereador também solicitou recapeamento na rua Felipe Brum, no Bairro da Granja.

O parlamentar justificou os pedidos informando que “os moradores e comerciantes procuraram por este Vereador solicitando o recapeamento nestas vias, pois o estado das mesmas está causando danos aos veículos e dificultando o tráfego, causando até mesmo acidentes de quem por lá transita. Sabemos que são vias estreitas e bastante movimentadas. Estive nos dois locais e pude constatar a veracidade do fato, e que realmente se faz necessário o recapeamento daquelas vias. Assim, espero o atendimento destas indicações o mais breve possível”, argumentou.

Os pedidos de melhorias foram feitos por meio de duas indicações, apresentadas na sessão ordinária de 6 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã.

Os documentos foram encaminhados ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.