Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa pede denominação das ruas do São Tomaz

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa apresentou, na sessão ordinária de 20 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação, em que solicita à Prefeitura, a denominação das ruas do bairro São Tomaz.

“A presente indicação vem atender à solicitação dos moradores do referido bairro da nossa cidade, que se refere à organização como nominar as vias púbicas que estão numeradas, assim como para facilitar o trabalho dos correios e ajudar as pessoas a identificar endereços, para que elas possam receber suas correspondências e entrega de produtos, objetos e serviços, facilitando a localização dos imóveis, evitando retorno de produtos à origem por falta de localização do endereço de entrega”, argumentou o parlamentar, justificando o pedido.

A indicação, contendo a solicitação, foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e a Armando Luiz Matoso, Superintendente de Tributação e Arrecadação.

Grande Marambaia

O Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa também apresentou indicação, solicitando ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso, a realização dos serviços de pintura nos redutores de velocidades tais como, faixa de elevada, em frente ao Supermercado Sol, na rua Vinicius Soares do Nascimento, no Grande Marambaia.

Ele justificou o pedido, alegando que “tendo em vista e juntamente com os moradores, comerciantes do nosso bairro, Grande Marambaia que utilizam o Supermercado pedem a pintura da faixa elevada localizada em frente, pois as mesmas estão precisando urgentemente de recuperação da pintura. O objetivo principal é melhorar e proporcionar maior visibilidade daqueles redutores de velocidade, tornando ao trânsito mais seguro no local. Assim, este Vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”.