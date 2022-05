Vereador Edevaldo Mattoso Barbosa pede asfalto para ruas do Julia Cardinal

O vereador Edevaldo Mattoso Barbosa aproveitou a realização da sessão ordinária de 12 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, para apresentou duas indicações em que solicita a construção da pavimentação asfáltica nas ruas Maria Trindade de Oliveira e Julio Toffoli, localizadas no bairro Residencial Julia de Oliveira Cardinal.

As solicitações foram encaminhadas ao Prefeito Hélio Peluffo Filho e a André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

O parlamentar justificou pedidos afirmando que “esta é uma solicitação da população que trafega naquele trecho diariamente. As referidas vias sofrem com erosões e alagamentos, causando transtorno irreparáveis aos moradores. Este pedido naquela região é um apelo dos moradores há anos que vem prejudicando assim o direito de ir e vir, pois estes problemas identificados estão causando transtornos no trânsito e ocasionando acidentes e danos financeiros ao contribuinte que necessitam circular por este caminho”.

Segundo ele, “são várias reclamações dos moradores solicitando aqueles serviços. É de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das pessoas que utilizam aquela via, uma vez que, devido às más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir dos moradores daquela e outras regiões. Assim, este vereador espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”.