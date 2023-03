Vereador Creusimar Barbosa homenageia nutricionista e consultora no Dia Internacional da Mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 08 de março, a Câmara Municipal de Dourados realizou uma sessão solene na noite desta quarta-feira (8). A cerimônia ocorreu no Plenário Weimar Gonçalves Torres e os parlamentares condecoraram mulheres da sociedade douradense com o Diploma Mulher Destaque.

O vereador Creusimar Barbosa (União Brasil) prestou homenagem a duas personalidades do município: a nutricionista Samira Azambuja Rocha Antunes e a consultora Luciana Azambuja Souza Silva.

Samira é pós-graduada em Gestão de Qualidade de Alimentos e Vigilância Sanitária, exercendo a profissão há 16 anos no Hospital do Coração de Dourados; filha de Roaldo Matos Rocha e Eunice Azambuja Rocha, casada com Dr. Antônio Carlos Antunes, médico Ginecologista/Obstetra, e mãe de Amanda Rocha Antunes.

Luciana é natural de Dourados, filha de Antônio da Silva Souza e Eulina Azambuja Souza, ambos douradenses. No ano de 2000 Luciana foi para Portugal, onde conheceu seu esposo, Vitor Manuel, e tiveram 1 filha, a Clara. Voltou para Dourados em 2010, onde teve mais 1 filha, de nome Sara. Luciana presta serviço de consultoria em uma marca de utilidades domésticas levando aos lares das mulheres douradenses e região muita confiança e credibilidade.

O “Diploma Mulher Destaque” foi criado por meio do Decreto Legislativo n° 1.584/2023 e é destinado às mulheres que tenham se destacado em suas atividades profissionais em qualquer área e prestaram serviços relevantes à sociedade, pelo profissionalismo em ações e/ou serviços de voluntariado, na criação de ações que beneficiem pessoas e/ou animais em situação de risco permanente e/ou esporádica.