Vereador Creusimar Barbosa homenageia equipe de colaboradoras de Ótica

O vereador Creusimar Barbosa, do União Brasil, homenageou na última sessão da Câmara Municipal de Dourados, com Moção de Aplauso e Congratulações, a equipe de colaboradoras da Ótica Óculos e Cia, loja 5, no Município de Dourados.

As homenageadas foram Gislaine Oliveira da Silva, Natiele Cardoso Segovia, Nicoly Esquivel de Oliveira, Milena Moraes Prestese e Wanessa Alves da Silva.

Diz a Moção:

A presente homenagem tem a honrosa satisfação de cumprimentar, agradecer e parabenizar pelo importante serviço prestado por toda equipe de Colaboradoras e proprietários da Ótica Óculos e cia 5, sendo de grande relevância para todos que a procuram no dia a dia, sendo grande merecedoras desta homenagem oferecida por esse colendo parlamento por meio deste vereador. São de exemplo como este que necessitamos em nossas vidas de pessoas que desempenham suas funções não apenas para receberem suas remunerações, mais sim em fazer o “algo a mais” com brilhantismo e competência que prioriza o bom atendimento a todos que procuram o serviço, que fazem a diferença.

Para esta equipe de colaboradoras que se destacam, consigno como parlamentar, parabenizando-as não só por seus méritos profissionais, mas também por seu valor pessoal.

Um bom profissional é aquele capaz de inspirar todos ao seu redor.