Vereador Cemar Arnal projeta excelente ano legislativo

Diálogo, esforço, transparência e aplicação permitirão um trabalho cada vez mais produtivo e mais benefícios para a população

Iniciando seu terceiro ano de mandato na Câmara de Dourados, o vereador e agora 1º secretário da Casa, Cemar Arnal (Solidariedade) vislumbra um ano de muito progresso e desenvolvimento para Dourados. “Por todo o trabalho que vem sendo executado, tenho a previsão de um excelente ano legislativo como também para o Executivo, com muito progresso e benefícios para toda a comunidade”, avaliou Arnal.

Para o vereador, se for mantido o ritmo de trabalho certamente 2023 deverá ser considerado um dos melhores anos para a cidade. “Nosso foco tem sido, desde o início desta gestão, estar próximo da comunidade e buscar junto ao prefeito Alan Guedes atender o máximo possível de reivindicações que chegam ao nosso gabinete. E podemos nos orgulhar de estar conseguindo sucesso na grande maioria das solicitações feitas, 2023 será ainda melhor”, festeja o parlamentar.

O esforço de Cemar Arnal vem trazendo resultados sensíveis. As pontes de concreto (Rua Hayel Bon Faker e 5ª Linha, em Indápolis), ações de tapa-buracos que iniciou este ano a todo vapor em diversos bairros; recuperação de iluminação pública; melhoria na Associação de Moradores da Vila Cachoeirinha e revitalização do Parque do Córrego Rego D’Água, ações de atenção especial aos autistas, apoio aos jovens da Guarda Mirim de Dourados entre outras, “além de mostrar um resultado altamente positivo serve como mais um incentivo a nos aplicarmos mais no cumprimento dos compromissos assumidos desde o início de nossa caminhada”, ressalta o vereador.

Para 2023, Cemar Arnal prevê mais benefícios para o município e para que isso seja uma realidade, ele não abre mão de um mandato atuante e de amplo diálogo com os mais diversos segmentos da sociedade. “Transparência, aplicação, empenho e realizações, sempre ouvindo a comunidade, os segmentos profissionais e dialogando com os seus pares e com o Poder Executivo, para que possamos ir cada vez mais longe na realização de projetos e obras que coloquem nossa cidade sempre em destaque no cenário estadual e, porque não dizer, nacional”, finaliza.