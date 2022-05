Vereador Cemar Arnal acompanha ações da Prefeitura

Vice-presidente da Câmara prestigiou ato de entrega da “nova cozinha” da Escola Clarice Bastos Rosa

A manhã de terça-feira (12) foi um momento especial para professores, pais e, principalmente, para as crianças da Escola Municipal Clarice Bastos Rosa, o CEU do Jardim Maracanã, na região leste de Dourados. Naquele dia aconteceu a entrega da “nova cozinha” do estabelecimento, totalmente reformada e equipada, depois de três anos que esteve interditada pela vigilância sanitária.

O vereador e vice-presidente da Câmara, Cemar Arnal (Solidariedade) acompanhou o prefeito Alan Guedes (PP) e assessores na cerimônia de entrega da obra, um momento de grande importância para a comunidade escolar da Clarice Bastos Rosa: “Entre a interdição e a entrega ainda aconteceu o maior pique da pandemia da Covid 19. Tenho que destacar o empenho do prefeito Alan Guedes e de toda a equipe envolvida nas obras, como também da comunidade, que muito contribuiu para que esse fosse o melhor presente da Páscoa que se aproxima”, destacou Cemar.

O vereador também destacou o empenho dos profissionais da escola, que, “apesar das dificuldades desse período conturbado, não mediram esforços para, durante a obra, continuar fornecendo a merenda das crianças”. Cemar ainda considerou que “com a entrega de uma nova cozinha, com certeza as crianças terão suas merendas com maior qualidade”.