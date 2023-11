Vereador Biro Biro reitera pedido de asfalto para o bairro Nova Ponta Porã

O Vereador Biro Biro aproveitou a sessão ordinária de 28 de novembro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, para reforçar o pedido de pavimentação asfáltica na Rua Fernando Peralta, localizada no bairro Nova Ponta Porã.

O parlamentar reiterou pedido feito anteriormente por meio da Indicação Nº 589/2023. A nova indicação foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

Segundo ele, “a presente indicação é uma reivindicação dos moradores que hoje não contam com esta benfeitoria e que se faz de extrema necessidade para o bem da população local, pois são poucas as vias na região que ainda não contam com o asfalto. Pelos motivos expostos esperamos que esta indicação seja atendida o mais breve possível”.