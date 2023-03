Vereador Biro Biro quer solução para acúmulo de carros nos pátios das delegacias de polícia

O Vereador Biro Biro aproveitou a sessão ordinária de 14 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, para reiterar um pedido que busca solucionar grave problema encontrado nos pátios das delegacias da Polícia Civil da cidade.

O parlamentar quer que seja providenciado um espaço para estacionamento de veículos apreendidos com ilícitos que hoje ocupam grande espaço nas delegacias, gerando vários transtornos.

Biro Biro explicou que hoje, os pátios das delegacias estão lotados. “Destaco a situação do 2º DP onde a mesma é vizinha de uma escola, Ceinf e posto de saúde e na última semana dois veículos pegaram fogo, e os veículos também encontram-se estacionados em calçadas e ruas em volta das delegacias dificultando o trânsito local e calçadas, impossibilitado os usuários de trafegarem com segurança”, explicou o parlamentar.

Na sessão, o parlamentar apresentou indicação que reitera o pedido feito anteriormente por meio da indicação Nº 623/2022. O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos, com cópias ao arquiteto Hélio Peluffo Filho, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística; a Paulo Corrêa, Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, e ao senhor Antônio Carlos Videira, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Jardim Universitário

Outra indicação apresentada pelo parlamentar na sessão de 14 de março foi endereçada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras e Urbanismo, André Manosso, solicitando que seja feita operação tapa buracos em toda extensão da rua José Bataglin, do bairro Jardim Universitário.

Biro Biro explicou que “a presente indicação é uma solicitação dos moradores e comerciantes daquela via, pois a mesma encontra-se com muitos buracos causando prejuízos aos proprietários de veículos e com risco de acidentes. Por este motivo exposto esperamos que esta indicação seja atendida o mais breve possível”.