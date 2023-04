Vereador Biro Biro pede novo estádio de futebol na cidade e iluminação no Altos da Glória

O vereador Biro Biro defendeu, na Tribuna da Câmara Municipal de Ponta Porã, a construção de um estádio de futebol na cidade. O parlamentar apresentou uma indicação, na sessão ordinária de 18 de abril, solicitando ao Prefeito Eduardo Campos, a construção da nova praça esportiva deve ser dentro das normas e regras oficiais da Confederação Brasileira de Futebol para que Ponta Porã possa receber jogos de competições amadoras e profissionais.

Segundo ele, “a presente indicação é uma solicitação dos desportistas da fronteira para receber jogos oficias dos campeonatos estaduais e das copas da “Confederação Brasileira de Futebol” tanto profissional como de categorias de base. Pelos motivos expostos esperamos que esta indicação seja atendida o mais breve possível”, argumentou

O pedido formalizado por Biro Biro por meio de uma indicação, também foi encaminhado aos secretários municipais André Manosso (Obras e Urbanismo) e Mirta Landolfi (Educação, Esporte, Cultura e Lazer) e também à Professora Celma Pelusch, Diretora Presidente da FUNCESPP – Fundação de Cultura e Esporte de Ponta Porã.

Iluminação

O vereador Biro Biro também apresentou indicação, reiterando pedido feito anteriormente, por meio da indicação nº 590/2022 onde foi solicitado que seja implantada a rede baixa de energia elétrica e instalados os braços de iluminação com lâmpadas de LED na Rua Jabaquara, no bairro Altos da Glória.

“A presente indicação é uma reivindicação dos moradores que hoje se faz necessária, com a colocação dos postes e rede elétrica desta rua ligando as demais, houve um aumento considerável do fluxo de carros, motociclistas e pedestres, e ainda mais no período noturno fica perigoso transitar por falta de iluminação. Assim se faz necessária iluminação pública. Pelos motivos expostos esperamos que esta indicação seja atendida o mais breve possível”, argumentou Biro Biro, justificando o pedido.

A indicação foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.