Vereador Biro Biro pede melhorias para unidade de saúde do residencial Ponta Porã II

O vereador Biro Biro, apresentou na sessão ordinária de 7 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, três indicações em que solicita à Prefeitura, melhorias nos bairros e numa unidade de saúde.

Numa indicação endereçada ao Prefeito Eduardo Campos, e ao Secretário Municipal de saúde, Patrick Derzi, o parlamentar solicita a instalação de cobertura, tipo toldo, na unidade de saúde PSF Dr. José Issa, localizada na Rua José Lauro Sanches, no bairro Residencial Ponta Porã II.

Segundo ele, “a presente indicação é necessária pois devido ao agendamento dos atendimentos serem por ordem de chegada e limitadas, muitos pacientes chegam ainda na madrugada e não encontram abrigo contra intempéries em dias chuvosos, ensolarados e frios”.

Parque dos Eucaliptos

O vereador Biro Biro também apresentou indicação solicitando que seja feita pavimentação asfáltica na Rua Salina, do bairro Parque dos Eucaliptos.

De acordo com o parlamentar, “trata-se de uma reivindicação dos moradores que hoje não contam com essa benfeitoria e que se faz de extrema necessidade para o bem da população local, pois são poucas as vias na região que ainda não contam com o asfalto. Pelos motivos expostos esperamos que esta indicação seja atendida o mais breve possível”.

Estoril

O vereador Biro Biro também apresentou indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando que seja feito, cascalhamento na rua Santiago, na cabeceira da ponte do bairro Estoril.

“A presente indicação é necessária pois devido aos buracos e atoleiros que se formaram na cabeceira da ponte conforme foto anexa, hoje dificultam o trânsito de pessoas e veículos naquela via que liga este bairro aos demais e também ao centro da cidade”, frisou Biro Biro, na justificativa do pedido.