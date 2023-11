Vereador Biro Biro pede asfalto para ruas do Jardim Universitário

O vereador Biro Biro levou até o Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, a solicitação para que seja construída a pavimentação asfáltica nas ruas Alcides Guimarães e Travessa Benedito Soares, localizadas no bairro Jardim Universitário.

Os pedidos foram formalizados por meio de indicações apresentadas na sessão ordinária de 14 de novembro, na Câmara Municipal de Ponta Porã.

Biro Biro justificou as solicitações afirmando que “trata-se de reivindicações feitas pelos moradores que hoje não contam com aquela benfeitoria, que se faz de extrema necessidade para o bem da população local pois são umas das poucas vias na região que ainda não contam com o asfalto”, declarou, acrescentando que “pelos motivos expostos esperamos que estas indicações sejam atendidas o mais breve possível”.