Vereador apela a bancada federal do PT por investimentos em saúde e educação

Desafios são: estruturas elétricas e climatização de escolas, além da infraestrutura precária nos postinhos

O vereador Elias Ishy (PT) está intensificando seus esforços para garantir melhorias significativas na saúde e na educação públicas de Dourados. Em um apelo direto aos parlamentares da bancada federal do Partido dos Trabalhadores, Vander Loubet e Camila Jara, destacou a urgência de destinação de recursos, por meio de emendas parlamentares, para intervenções essenciais nas estruturas elétricas e na aquisição de equipamentos para climatização da rede municipal de ensino.

Atualmente, 45 escolas municipais e 38 Centros de Educação Infantil Municipal (Ceims) – creches/pré-escolas – enfrentam sérios problemas nas estruturas elétricas. Além dos riscos de incêndio, a situação tem resultado na queda frequente de energia, prejudicando o funcionamento adequado de aparelhos, como o sistema de ar condicionado. “A crise é tão aguda que algumas escolas precisam fazer rodízio no uso de equipamentos elétricos, comprometendo o ambiente escolar”, afirma Ishy.

O vereador visitou diversas unidades educacionais neste ano e em relatório entendeu que os investimentos necessários para solucionar esses problemas giraram em torno da instalação dos padrões de energia, reforma da parte elétrica no interior das escolas e a aquisição de ares-condicionados. Segundo Ishy, milhões foram gastos com a robótica e a troca de mesas e cadeiras sem verificar a real necessidade da educação. “Sem diálogo, sem planejamento e sem saber da prioridade”, destaca.

Quanto à saúde, o vereador de Dourados solicitou para subsidiar projetos de reforma, adequação e modernização da infraestrutura das 36 unidades do município, incluindo as cinco localizadas na comunidade indígena. O estado precário desses locais prejudica o atendimento de uma população de aproximadamente 20 mil pessoas só na Reserva.

A pandemia de Covid-19, segundo Ishy, também destacou a importância de se contar com uma infraestrutura de saúde eficiente. Ao longo dos anos, os munícipes enfrentam desafios significativos relacionados a essa questão, tornando-se essencial a troca e manutenção de equipamentos antigos para a modernização dos serviços de saúde. Além disso, reformas e ampliações são necessárias devido ao expressivo crescimento populacional, conforme dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Neste mês, Ishy e Vander se reuniram na Câmara de Dourados para tratar dos encaminhamentos quanto aos pedidos. Desde março, no entanto, o vereador esteve em Campo Grande para se reunir com a bancada de deputados federais e estaduais visando importantes projetos para o município. O parlamentar douradense tratou dos desafios do governo federal no fortalecimento das políticas públicas de educação, saúde, assistência social e agricultura familiar. Ele espera que seus apelos sejam ouvidos por Vander e Camila, visando o bem-estar da população de Dourados.