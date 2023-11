Vereador Agnaldo Miudinho solicita melhorias para os bairros Che Roga Mi e Residencial II

O Vereador Agnaldo Miudinho quer que a Prefeitura de Ponta Porã, por meio da secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, faça o serviço de coleta de lixo na Travessa Locomotiva, localizada no bairro Che Roga Mi.

O parlamentar formalizou, por meio de uma indicação apresentada na sessão ordinária de 14 de novembro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, o pedido para a realização deste serviço.

Segundo ele, a passagem do coletor de lixo no local é uma reivindicação dos moradores que hoje, precisam se deslocar de suas casas para ir até outra rua, a fim de deixarem seus lixos e com isso há acúmulo de sujeira e proliferação de muitos insetos e também os animais de rua que os esparramam por toda via de pedestres, carros e motos.

Limpeza no Residencial II

O Vereador Agnaldo Miudinho também apresentou indicação, solicitando ao Prefeito Eduardo campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, os serviços de limpeza de um terreno baldio ao lado de uma igreja em frente à casa de número 484, na Rua Jabuticabeira, no bairro Residencial Ponta Porã II.

De acordo com Agnaldo Miudinho, “o atendimento à presente indicação se faz necessário pelo fato de ter muitos insetos peçonhentos e alguns populares jogando lixo, que gera acúmulo de resíduos”.