Vencedora do Prêmio Marta Guarani celebra avanços e defende mais políticas públicas

Escolhida entre 11 indicadas para receber o Prêmio Mulher Cidadã – Marta Guarani em sua 17ª edição, a universitária indígena Aline de Souza da Silva elencou algumas conquistas das mulheres, da luta das indígenas e defendeu mais políticas públicas nas aldeias do Estado. “É importante estarmos ocupando espaços, podendo dialogar, apresentar nossas demandas (…) As políticas públicas quase não chegam até nós e quando chegam é muito pouco”, cobrou ela, que é moradora da Reserva Indígena de Dourados.

Acadêmica do curso Licenciatura em Educação do Campo da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Aline de Souza é da etnia Guarani-Kaiowá e foi indicada ao Prêmio pela sua atuação em defesa das causas indígenas e pela luta em favor de avanços nas políticas voltadas às mulheres.

Se disse honrada em receber o Prêmio que homenageia “uma parente guarani, símbolo da luta e da resistência de nosso povo”, e defendeu a continuidade da luta daqueles que antecederam, por vida digna e garantia de direitos.

Mulher Destaque

Falando em nome das agraciadas com o Diploma Mulher Destaque 2024, a produtora rural Franciele Aparecida Cornéli enfatizou a importância do papel da mulher na sociedade, ocupando os lugares que ocupam hoje, e são homenageadas “por suas habilidades, seus talentos, fruto de suas lutas e persistência, de seu esforço em busca de conhecimento para construir a sua história”.

As vereadoras Tania Cristina, Daniella Hall e Liandra Brambilla, a proponente da sessão solene de homenagens, destacaram também a presença feminina nas mais variadas áreas de conhecimento, e defenderam o aumento da participação delas na política, com maior representatividade, seja nas casas legislativas ou no executivo.

Já o presidente da Câmara Laudir Munaretto apontou que a data comemorativa de 8 de março é um momento especial para reconhecer e valorizar as conquistas e contribuições das mulheres em todos os âmbitos da sociedade.

“Com coragem e determinação, elas têm conquistado espaços, quebrado barreiras e inspirando outras mulheres a seguirem seus passos. Essas mulheres não apenas alcançam o sucesso, mas também compartilham seu conhecimento, experiência e sabedoria, ajudando a construir um mundo mais igualitário e justo para todos”, pontuou Laudir, renovando o compromisso de “apoiar e valorizar as mulheres em todas as áreas da sociedade e continuar lutando juntos pela igualdade de gênero, pelo respeito e pela valorização das mulheres, para que todas tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial e contribuir para um mundo melhor”.

Juntamente com o prefeito Alan Guedes, o presidente da Câmara assinou o Decreto nº 2.968, de 06 de março de 2024 – cujo projeto de lei é de sua autoria -, que regulamenta a Lei nº 5.087, de 1º de outubro de 2023, instituindo o “Protocolo Não é Não”, um sistema de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual ou assédio.