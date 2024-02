Veja onde e como imprimir o boleto do IPTU 2024 de Dourados

Vencimento do valor total ou da primeira parcela passou para o dia 23 de fevereiro

Quem não recebeu o boleto do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de Dourados pode imprimir a 2ª via do IPTU 2024 de forma on-line, basta acessar AQUI. Feito isso, será aberto automaticamente o Fly Cidadão Web, onde o contribuinte deverá selecionar o estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Dourados. Após efetuar o acesso clique na opção Emitir: Guias de IPTU.

Para a emissão do boleto deverá ser informado o CPF, CNPJ, nº do Imóvel (nº do BIC) ou nº da Inscrição Imobiliária.

Outra opção é procurar a Central de Atendimento ao Cidadão ou o Poupatempo, onde o boleto também poderá ser impresso. A Central de Atendimento ao Cidadão, que fica na avenida Presidente Vargas, 309 no Jardim América, está com horário de atendimento ao público estendido até às 15h30, até sexta-feira, dia 23.

Já o Poupatempo, que está localizado na rua Salviano Pedroso, 1050, no Jardim Água Boa, está atendendo até às 13h30. Os boletos de IPTU também podem ser solicitados através do e-mail cobrancasemfaz@dourados.ms.gov.br e através do whatsapp 98163-0490, até às 20h do dia 22 de fevereiro.

Vencimento dia 23 de fevereiro

O vencimento para pagamento da parcela única com desconto do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de Dourados ou ainda da primeira parcela foi adiado para o dia 23 de fevereiro. O vencimento originalmente seria nesta quinta-feira (15), mas agora o contribuinte ganhou mais uma semana para quitar o tributo. As demais parcelas seguem com vencimento a cada dia 10 do mês.