Veículos adulterados em poder de paraguaios são apreendidos pelo DOF em Mundo Novo

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde desta quarta-feira (14) um veículo Chevrolet Astra de cor preta e um Chevrolet Agile de cor prata, ambos com os sinais identificadores adulterados.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e preventivo na área rural do município, quando deram a ordem de parada aos condutores, que abandonaram os veículos e correram em direção ao Paraguai. O condutor (28) do Astra foi alcançado e detido, mas o condutor do Agile conseguiu cruzar a fronteira.

Durante a checagem dos agregados dos veículos constatou-se que o Astra estava com adulteração nos caracteres do chassi e do câmbio e, o Agile, com sinais de adulteração no número do motor.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Mundo Novo, juntamente com os dois veículos. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 62 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.