Veículo roubado no Paraná foi recuperado pelo DOF durante bloqueio em rodovia

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram, na tarde de ontem (26/12), um veículo GM Corsa Classic Sedan de cor prata e placas do Paraguai, com registro de Roubo ocorrido na cidade de Maringá (PR), no dia 8 de junho de 2010.

A ação policial ocorreu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-379, município de Laguna Carapã. O condutor de 37 anos de idade seguia com uma mulher no sentido Laguna Carapã/Ponta Porã.

Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor) constatou-se que as placas afixadas eram falsas e a numeração do motor indicava ser objeto de crime no Estado do Paraná. O homem disse ser o proprietário do veículo.

A ocorrência foi registrada e entregue na DEFRON – Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e fazer denúncia através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.