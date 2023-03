Veículo roubado é apreendido pela PM com mais de meia tonelada de maconha

A equipe da Polícia Militar foi solicitada por volta das 11h desta sexta-feira, 03, na MS 442, próximo ao Apiário da cidade.

Segundo o comunicante, o condutor de um veículo Fiat/Strada de cor branca, ao avistá-lo parou o veículo e correu em direção a mata as margens da referida rodovia. Os militares se deslocaram até o local, sendo comprovada veracidade da denúncia. Ao verificar o interior do veículo foi constatado uma grande quantidade de maconha na carroceria e atrás dos bancos.

Foram realizado diligências porém o autor não foi localizado. Os militares solicitaram apoio do guincho a fim de remover o veículo do local, sendo este descarregado no pátio da Unidade Policial Militar. Ao realizarem checagem dos sinais identificadores do veículo, foi constatado a utilização de placa fria (dublê), pois tratava-se de outro Fiat/Strada do mesmo modelo de Ariquemes/RO, o qual constava registro de furto/roubo.

Em contagem e pesagem do ilícito, totalizou 450 tabletes, somando 570 quilos de maconha. Elaborado boletim de ocorrência, sendo este encaminhado juntamente com o veículo e o ilícito para Delegacia de Polícia Civil para providências que o caso requer.