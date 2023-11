Veículo incendiado é encontrado pelo DOF às margens de rodovia na região de Maracaju

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) localizaram, na manhã desta sexta-feira (17) um veículo totalmente carbonizado às margens da rodovia MS-462, área rural do município de Maracaju.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e de fiscalização, quando avistaram o veículo totalmente consumido pelo fogo. Para evitar acidentes pelo local, a viatura guincho do DOF foi acionada e rebocou o veículo até o pátio do Detran de Maracaju.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária também compareceu no local do sinistro e auxiliou os policiais do DOF no procedimento de remoção. Nenhuma pessoa fora identificada como sendo responsável pelo carro, que não foi identificado devido às avarias.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.