Veículo com a numeração do motor adulterada e localizado pelo DOF às margens de rodovia

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (27), uma Strada Working de cor preta que estava abandonada às margens da rodovia MS-295.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo da Operação Hórus na área rural do município de Tacuru, quando avistaram o veículo com avarias na parte frontal, aparentemente resultado do envolvimento em acidente de trânsito. Foram realizadas buscas nas imediações, porém, nenhuma pessoa localizada como responsável.

Durante a checagem dos agregados da Strada Working localizou-se uma adulteração nos números da identificação do motor.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Tacuru.

Utilidade pública

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.