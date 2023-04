Veículo carregado com mais de 330 quilos de drogas é apreendido pelo DOF em assentamento

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde de ontem (16) um veículo Renault Sandero de cor branca e placas de Nova Iguaçu/RJ carregado com 321 quilos de maconha e 14,7 quilos de skank.

A ação ocorreu em um dos lotes do Assentamento Vicente de Paula, no município de Paranhos, após denúncias de disparos de arma de fogo no local e movimentação intensa de veículos.

Ao chegarem no local, duas equipes do DOF visualizaram algumas pessoas correndo para a mata próxima. Um homem foi alcançado e detido. Na residência os militares localizaram o veículo com o entorpecente, com total de 335,7 quilos de drogas, e uma arma de fogo tipo rifle artesanal sem numeração, de calibre .22 com uma munição intacta.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Paranhos, juntamente com o veículo, a droga e o preso. O prejuízo ao crime fora estimado em 830 mil reais.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.