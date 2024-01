Veículo bate de frente com carreta na MS-040, motorista é ejetado e tem corpo dilacerado

Na manhã desta segunda-feira, um homem, ainda não identificado, morreu após colidir o veículo que conduzia de frente com uma carreta na MS-040, em Campo Grande. Segundo o Jornal Midiamax, o acidente aconteceu próximo ao assentamento Carolina.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima seguia sozinha em um Nissan Kicks, de cor azul, sentido Campo Grande, quando por motivos desconhecidos saiu da pista, invadiu a contrária e bateu de frente com uma carreta, que seguia sentido Santa Rita do Pardo.

A carreta, que é de uma empresa terceirizada da Suzano, seguia para fazer o carregamento de eucalipto em uma fazenda, a 10 km dali. O motorista não teve ferimentos.

Com o impacto da colisão, peças do carro ficaram espalhadas pela rodovia, e o motorista foi lançado para fora do veículo. Ele teve o corpo dilacerado.

A Polícia Militar Rodoviária está no local. A pista segue interditada somente em uma faixa, aguardando a chegada da Perícia.

O supervisor de logística da empresa, Gabriel Passara, informou que os veículos são monitorados, inclusive com câmeras, para não passarem de 80 km/h e a recomendação é de que trafeguem entre 60 e 75 km/h.