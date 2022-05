Veículo abarrotado de cigarro contrabandeado é apreendido pela Polícia Militar

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, juntamente com a equipe da BOPRv Ponta Porã da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu na manhã desta quarta-feira, 20, um veículo com carga de contrabando de cigarros, durante Operação Tiradentes 2022.

Os militares realizavam fiscalização de trânsito na MS 164, quando um veículo VW Gol, cor preta, de Rio Verde de MT/MS, evadiu-se da abordagem, tendo o condutor adentrado a uma plantação e empreendido fuga.

Durante vistoria no automóvel foram localizados cerca de 750 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A carga ilícita e o veículo foram apreendidos e encaminhada à Receita Federal, sendo o prejuízo do crime estimado em R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos) reais.