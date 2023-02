Veículo abarrotado com cigarro contrabandeado é apreendido pela PMR

A equipe da Base Operacional de Vista Alegre, da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu na tarde deste sábado, 25, uma carga de contrabando e descaminho.

Durante policiamento na MS 162 os policiais militares abordaram um veículo Fiat/Palio Adventure, placa de Dourados/MS, conduzido por um homem de 30 anos.

Após vistoria no automóvel foram localizados diversos pacotes de cigarro e mercadorias de origem estrangeira, oriundas do Paraguai. As mercadorias e veículo foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos) reais.