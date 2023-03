Vantagem do DAC não vai subir à cabeça, garante o técnico Chiquinho

Se voltar a vencer o Coxim neste domingo, além da classificação, time douradense consolida melhor campanha do Estadual

O caminho do Dourados AC para as semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi aberto com a vitória na partida de ida, fora de casa, sobre o Coxim AC por 2 a 0. Os dois times voltam a se enfrentar no domingo (2), às 15h, no Estádio Douradão e, mesmo que seja derrotado pela diferença de até dois gols, o DAC avança. Os jogadores retornam aos treinos nesta terça-feira (28) e, além de preparar o time, o trabalho do técnico Chiquinho Lima será manter a concentração da equipe e evitar a sensação de que a classificação está garantida.

Apesar das condições adversas na partida do último domingo no Estádio André Borges, o treinador comemora o fato de não ter tido nenhuma baixa por problemas físicos e espera ter o elenco à disposição para os trabalhos da semana. “Foi um jogo desafiador, não só pela qualidade da equipe adversária, com uma transição muito boa, mas a temperatura estava elevada, tanto que os atletas do Coxim, acostumados com aquele cenário, estavam passando mal em campo, o que mostra a força coletiva do nosso grupo e o tamanho da importância do resultado que construímos”, elogia.

A vantagem conquistada na disputa pela classificação, porém, não deve subir à cabeça dos jogadores, acredita Chiquinho, que se apega no clichê de que “confronto mata-mata é um jogo de 180 minutos”. “Temos um grupo que sabe reconhecer as nossas fragilidades e tem muito respeito aos adversários. Sabemos que precisamos ser competitivos, sólidos e eficientes nos próximos 90 minutos e fazer por merecer o resultado. Essa tem sido a base do nosso trabalho, foco jogo a jogo”.

Acumular pontos

Agora com a melhor campanha geral no Campeonato Estadual, o DAC soma 22 pontos contra 19 do Costa Rica EC. Se vencer a volta com o Coxim, o time douradense fica em condição favorável até para decidir em casa e com vantagem em caso de uma possível final, contra qualquer adversário.

Chiquinho ainda dividiu o bônus da vitória fora de casa com os torcedores que enfrentaram 480 km na BR-163 para torcer pelo time. Após o apito final, foi ao alambrado agradecer o apoio. “Mesmo tão longe, esses torcedores nos acompanharam e ficaram o jogo todo, na posição deles atrás do gol, nos apoiando e acreditando na vitória. Eles representaram todos aqueles que no domingo estarão no Douradão vestindo a nossa camisa”, completa.

Segundo a programação da Comissão Técnica, os jogadores treinam até quarta-feira no CT. Os treinos no Estádio Douradão, local da partida de domingo, acontecem quinta e sexta-feira, às 15h, horário da partida decisiva contra o Coxim.

Se avançar, o DAC enfrenta na semifinal o classificado entre Novo FC e Operário FC. Na partida de ida, o time de Sidrolândia venceu por 2 a 0 e pode até ser derrotado na volta pela diferença mínima que fica com a vaga. Para avançar, o Galo precisa de uma vitória por dois ou mais gols de vantagem. O confronto termina também neste domingo, às 15h, no Estádio Jacques da Luz.