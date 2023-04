Vanderlei Avelino sugere a criação de casa lotérica em Bairro de Ponta Porã

O vereador Vanderlei Avelino apresentou na sessão ordinária de 4 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma solicitação para que os diretores da Caixa Econômica Federal em nossa região analisem a viabilidade de criação e abertura de uma unidade das Casas Lotéricas na região do Jd. Aeroporto.

O documento com o pedido foi endereçado ao Senhor Gualter Batista da Silva, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal – Unidade de Ponta Porã, e ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal de Mato Grosso do Sul, na pessoa do Senhor Antônio Joaquim Simões Junior.

No documento o vereador expôs: “Em razão do crescimento populacional da região, a localidade necessita de estruturação e da disponibilidade dos serviços que a caixa Econômica Federal oferece a seus usuários, através de instalação de Casas Lotéricas, nas quais todos os moradores poderão usufruir da comercialização de todas as lotéricas federais e produtos assemelhados. Assim, propomos que seja viabilizada a instalação de uma nova Casa Lotérica para aquela localidade, além de atender significativamente a um grande anseio daqueles moradores.”

Estacionamento

O vereador escreveu um pedido direcionado ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo André Manosso, em que pede a construção de um estacionamento em frente à Escola Municipal Profª Marly Cavalheiro Rojas localizada na rua Jorge Roberto Salomão, Bairro da Saudade.

O vereador afirma que a solicitação se faz necessária devido as inúmeras reclamações dos pais de alunos, pois não há lugar para estacionar carros e motos, e assim pais tenham segurança para deixar seus filhos na escola. Sem o devido local para estacionar, tem ocorrido congestionamentos em frente à escola, o que impede o fluxo ordenado e seguro do trânsito.