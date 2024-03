Vanderlei Avelino quer melhorar trânsito no Aeroporto e asfalto nos bairros

Vereador encaminhou às solicitações para o prefeito Eduardo Campos e Secretaria de Obras

O Vereador Vanderlei Avelino fez importantes solicitações aos gestores municipais e às autoridades competentes em favor de Ponta Porã. Avelino apresentou, terça-feira, 12 de março, ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso, três indicações de grande relevância para os moradores de Ponta Porã.

O Vereador apontou a necessidade de que se faça o recapeamento da malha asfáltica na rua São Luís, no bairro Vila Áurea. “Faço esta indicação a pedido dos moradores do bairro, pois as ruas João Pessoa, Curitiba, Manaus, Salvador entre outras ruas encontram- se em péssimo estado, causando transtornos aos usuários destas vias.”, justificou o Vereador.

Aeroporto

O Parlamentar também solicitou ao executivo municipal que seja feita a construção de uma faixa elevada na rua Batista de Azevedo, em frente ao Aeroporto Internacional. Ele explica que devido ao grande fluxo de veículos que circulam pela rua é necessário oferecer maior segurança e respeito aos usuários da via, e desta forma diminuir o número de acidentes. A referida rua tem um intenso fluxo de veículos nos dias de pouso e decolagem da aeronave que faz linha entre Ponta Porã/MS e Campinas/SP.

Creche

Vanderlei Avelino encerrou seus pedidos ao reiterar a indicação nº 960/2023, onde foi solicitado a pavimentação asfáltica na rua Paulo Afonso, no bairro Jardim Botânico em frente ao Ceinf Mario Ocaris Rosa.

Ao justificar o pedido o Parlamentar afirmou que faz “esta indicação a pedido dos moradores e pais dos alunos que utilizam a via para pegar seus filhos no Ceinf, a rua supracitada encontra – se em péssimas condições, várias valetas e buracos, o que vem dificultando o tráfego de veículos e causando insegurança à população”.