Vanderlei Avelino pede que sejam mantidas as atividades escolares no site da Secretaria de Educação

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Vanderlei Avelino, solicitou durante a sessão ordinária desta terça-feira, 10 de maio, ao prefeito Hélio Peluffo Filho, e a Secretária Municipal de Educação, Mirta Landolfi, que seja mantido as atividades no site da Secretaria de Educação para impressão e otimizar o desenvolvimento dos estudantes e facilitar aos pais o acompanhamento da evolução de seus filhos.

O parlamentar explicou que, “o ensino remoto com as atividades para impressão ficou conhecido na pandemia e salvou o ano letivo de 2020 e 2021 e seguirá auxiliando na formação escolar em 2022. Sendo assim, a referida indicação tem a finalidade de oferecer mais interação da família com a escola possibilitando que os pais possam imprimir as atividades e ter a sequência certa dos conteúdos que estão sendo estudados. Desta maneira, facilita os pais na hora de ajudar seus filhos nas tarefas”.

Asfalto

Durante a sessão ordinária, o Presidente do Poder Legislativo, Vanderlei Avelino, encaminhou a segunda indicação ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Sertãozinho, no bairro Jardim Universitário.

Conforme o vereador, este é um pedido dos moradores da referida rua. “Atualmente a referida via está em péssimas condições de trafego. Sendo assim, o asfalto promoverá mais comodidade, segurança no trânsito, diminuição de transtornos e prejuízos aos proprietários de veículos, além de valorizar os imóveis”, concluiu o Presidente da Casa de Leis, Vanderlei Avelino.